保守派揭與前教宗關係緊張 方濟各指控不道德圖利

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（中央社教宗專機5日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天說，有些羅馬天主教會的保守派人士利用前教宗本篤十六世（Benedict XVI）的辭世，不道德地從中圖利。

路透社報導，方濟各在結束非洲訪問行程的回程專機上對記者發表上述談話，他否認去年8月31日辭世的本篤十六世如一些保守派人士所言曾對自己的某些決定感到不滿。

方濟各說：「我認為本篤十六世的死成為某些人的工具。」他使用了義大利俗語「把他人的水引進自己的磨坊」，代表有人想要剝削他人從中圖利。

他說：「這些人沒有道德。他們是政黨人士，不是教會人士。」方濟各在與記者談話中也譴責把LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群犯罪化的法律，並提到他的行程計畫。

本篤十六世於2013年宣布辭職後，方濟各接任教宗。對某些保守派人士指稱，本篤十六世曾經對方濟各的某些決定感到失望，方濟各以西班牙語詞彙Cuento Chino（難以置信）來形容。

方濟各說，在本篤十六世辭職至他辭世的10年期間，他經常向這位前教宗請教。

方濟各並未點名他談話中的保守派人士是哪些人。

本篤十六世1月5日的葬禮過後僅1週，長期擔任本篤十六世祕書的大主教耿斯凡（Georg Gaenswein）就發表新書，詳細透露已故前教宗與方濟各之間的緊張關係。

本篤十六世的保守派盟友、時常批評方濟各的德國樞機主教穆勒（Gerhard Muller）也在1月發表著作。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120206