路透：安謀中國2022年獲利銳減逾90%

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（中央社加州奧克蘭/香港16日綜合外電報導）根據路透社掌握的財務文件顯示，晶片科技公司「安謀中國」（Arm China）在日本軟銀集團指派的管理階層經營下儘管第一年營收成長30%，但去年獲利仍驟降90%。

安謀中國成立於2018年，是英國晶片科技公司安謀（Arm Ltd）的合資公司。路透社10日披露安謀中國上週解雇近100名員工，其中大多數是工程師。

全球大多數智慧手機都仰賴安謀的技術，蘋果（Apple Inc）與高通（Qualcomm Inc）都是客戶。

日本軟體銀行（SoftBank Group Corp）去年初表示，計劃在今年3月底前讓安謀上市；安謀執行長上週也告訴路透社，上市時程正按部就班。

安謀中國是安謀在中國的獨家經銷管道，自主研發與銷售安謀的晶片設計。兩名知情人士說，安謀中國占安謀全球營收20%到25%。

其中一名消息人士說，安謀中國獲利下滑不會對安謀造成財務影響，安謀中國支付的專利使用費與許可費在計算利潤前已納入。兩名消息人士說，2021年中國安謀支付安謀約5億美元。目前還不清楚安謀去年從中國賺多少錢。

軟銀與安謀中國暫未回覆相關詢問。

根據路透社看到安謀中國2022年尚待審計的財報，安謀中國去年的淨利從2021年的7920萬美元驟降至320萬美元，去年的營收從前一年的6億6500萬美元增至近8億9000萬美元。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120217