韓國經濟成長放緩 韓銀可能停止升息腳步

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國企劃財政部今天發布近期經濟動向報告，將經濟狀態「憂慮」改為「放緩」，也是疫後復甦以來首次正式判斷經濟成長放緩；在經濟狀態持續惡化下，券商預期韓國銀行可能配合政府方針，停止升息腳步。

據財政部報告，韓國近期物價仍維持在高點，內需復甦速度放緩，加上出口狀況不佳，企業信心不足等負面因素延續，導致整體經濟成長放緩。韓聯社報導指出，韓國政府自去年6月起連續8個月警示經濟成長可能放緩，今年1月指出，放緩可能性提高，2月報告進一步將現狀定調為「經濟成長放緩」。

從各項經濟數據來看，韓國經濟前景不甚樂觀。韓國去年第4季國民生產毛額（GDP）時隔10個月轉為負成長，年減0.4%；今年1月出口年減16.6%，連續4個月年減，貿易逆差擴大至126.5億美元新高。財政部指出，受到貿易逆差擴大影響，1月經常帳也可能較前一個月惡化。

韓國去年12月經常帳維持26.77億美元順差，但去年8月一度出現29億美元逆差；全年服務業收支逆差從2021年的7.6億美元擴大至13.9億美元，商品收支則從44.34億美元順差大跌至4.75億美元逆差。

整體製造業生產也受出口放緩影響，去年12月月減3.5%，服務業生產月減0.2%，持續下跌。反應企業信心的最新企業景氣調查指數也較上個月下跌5個百分點至69。財政部指出，必須先從穩定物價，減少民生負擔開始，逐漸提升出口、投資動力。

為減少能源價格、物價上漲對民生經濟帶來負擔，韓國政府日前宣布公共服務費用凍漲等措施，並呼籲電信公司、金融業積極配合相關方針，也引起外界猜測，主管貨幣政策的韓國銀行是否可能配合調整升息步調。

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KB證券今天接受媒體訪問分析，韓銀下週召開的金融貨幣委員會可能將基準利率維持在3.5%；金融貨幣委員會上個月會議中有3名委員曾提出再上調一碼至3.75%，但並未獲得全體委員積極支持。

為遏制通膨，韓銀1月上調基準利率至3.5%，連續7次升息，當時韓銀總裁李昌鏞表示，今年經濟成長率可能比預估的1.7%再下調，預期今年上半年韓國經濟狀況將相當艱困；韓媒預估，下週決定是否調息同時，韓銀可能再下調經濟成長預期。（編輯：高照芬）1120217