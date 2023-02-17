習近平將在俄烏戰爭一週年發表「和平演說」

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（中央社台北17日電）據路透社報導，義大利外交部長塔加尼引述中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅表示，中國國家主席習近平將於24日俄羅斯入侵烏克蘭一週年發表「和平演說」。

報導指出，塔加尼（Antonio Tajani）16日在義大利羅馬會見到訪的王毅後，17日向義大利媒體說，王毅告訴他，「習近平將會在俄羅斯入侵烏克蘭一週年發表和平演說」。

塔加尼表示，他與王毅會晤中，要求中國盡所有能力遊說俄羅斯重返和平談判桌，確保烏克蘭獨立及結束戰爭。

被問到有關義大利與中國的「一帶一路」貿易夥伴關係時，塔加尼表示義大利正進行評估，並會在適當時候決定做什麼。

義大利在2019年成為首個簽署「一帶一路」的西方主要工業化國家，但迄今該協議幾乎沒達成。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去年當選前曾表示，她不想有利於中國擴展至義大利及歐洲，她不會追趕達成這項協議。

去年11月底，歐盟執委會推出全球門戶（Global Gateway）計畫，目標在2027年前投注3000億歐元（約新台幣9.6兆元）協助發展中國家建設綠色能源、數位化、水資源等基礎設施，作為「一帶一路」以外更好的方案。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120217