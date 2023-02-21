日英義防長擬3月東京會談 協商戰機研發及安保議題
2023/2/21 07:12
（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本、英國、義大利政府正在協商3月在東京舉行國防部長會談，協商內容包括3國共同研發新世代戰機以及英、義將加強參與在印太地區的安全保障合作。
日本共同社報導，多名知情人士今天透露，英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）、義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）正考慮訪問日本，屆時將在東京與日本防衛大臣濱田靖一舉行會談。
除了協商3國共同研發新世代戰機一事外，將協商有關英義2國在印太地區的安全保障合作。
報導說，鑑於中國擴大軍備，日英義3國國防部長將就「歐洲與印太的安全保障不可分割」主張達成共識。
日英義3國領袖去年12月發表聲明指出，將在2035年之前共同開發新世代戰機。日本計劃將此作為航空自衛隊F-2戰機的後繼機型，英義計劃將此作為「歐洲戰機」的後繼機型。
日本的國防裝備國際博覽會首屆於2019年舉辦，今年是第2屆，預定3月15至17日在千葉市的幕張展覽館舉辦。負責開發新世代戰機的三菱重工業等日英義3國的企業將參展。（編輯：周永捷）1120221
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