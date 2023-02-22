西雅圖禁種姓歧視 美國、南亞外首例

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（中央社西雅圖21日綜合外電報導）西雅圖市議會今天把種姓制度納入該市的反歧視法中，成為美國第1個禁止種姓歧視的城市，也是全球除南亞外，第1個通過此法的城市。

美聯社報導，在美國的南亞僑民社群中，呼籲禁止種姓歧視的聲浪越來越大。但該運動一直受到部分印度裔美國人抵制，因為他們認為這樣的法令會傷害特定社群。種姓的劃分是按出生和血統而定。

今天在西雅圖市政廳可以一窺社群內部的緊張局勢，尤其在嘈雜的聽證會中，最終以6比1通過之際達到頂點。議會中多數成員同意，種姓歧視跨越不同國家和宗教，且如果沒有這樣的法令，在美國面臨種姓歧視的人，將沒有任何法律上的權利或保障。

擁擠的空間裡擠滿兩種聲音的擁護者，他們舉著標語、高喊口號，在講者、市政官員發表評論時猛嗆他們，這暴露南亞僑民在此議題上，存在嚴重分歧。議會中多數人支持這項新法，反對的人僅占少數。

達利特（Dalit）團體和他們的支持者認為，種姓歧視在美國社會普遍存在，出現在南亞人擔任關鍵角色的住房、教育、科技領域中。達利特為印度種姓制度中的最低階層，被視為「穢不可觸」的「賤民」。

唯一投下反對票的議員尼爾森（Sara Nelson）同意反對者的觀點，稱新法是對「我們沒有資料或研究的問題，一種魯莽且有害的解決方案。」

她說：「這可能會帶來更多反印度教的歧視，還可能會讓雇主不願雇用南亞人。受到影響的社群在這個議題上存有嚴重分歧。」（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120222