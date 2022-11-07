印度經濟弱勢族群升學及公職保障 最高法院判合憲

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（中央社記者林行健新德里7日專電）印度最高法院今天裁定，政府為經濟弱勢族群（EWS）在升學及公職提供10%保障名額的作法，符合憲法且沒有違背公平原則。

最高法院5名大法官今天以3比2的票數，裁決維持為「經濟弱勢族群」提供的保障名額制度。

印度國會於2019年1月通過「第103次修憲法」，為「經濟弱勢族群」在升學或報考公職時，提供10%的保障名額。

「經濟弱勢族群」的定義是指家庭年收入不到80萬盧比（約新台幣31萬）者。

在既有法律下已享有保障的族群，如表列種姓（Scheduled Castes）、表列部落（Scheduled Tribes）及其他發展落後的階層，則不適用於「第103次修憲法」。「表列種姓」族群亦即舊時所稱的「賤民」。

在「第103次修憲法」通過的當時，非政府組織「挺公義青年」（Youth For Equality）立即向最高法院提出挑戰，稱新法違憲。

「挺公義青年」指出，憲法規定，提供給弱勢族群的保障名額不得超過總名額的50%，但此次新增的保障名額，若加上原有提供給表列種姓、表列部落等階層的名額，已高達59%，突破憲法上限。

坦米爾那都省地方政黨「德拉維達進步聯盟」（DMK）表示，保障名額應依據受惠人所屬的族群來提供，以利族群融入主流社會，而非受惠人的經濟狀況。

代表中央政府的總檢察長維努戈帕爾（K. K. Venugopal）辯論時則稱，政府有義務保障現有機制沒有涵蓋到的弱勢族群。

在今天的裁決中，認可保障制度的大法官說，憲法沒有禁止國家以經濟條件做為保障依據，50%保障名額上限也非不能變動的鐵律，更重要的是，新的保障制度並未壓縮到既有受保障族群的利益。

但即使如此，大法官也同意，保障制度應有期限，而不是無限期延續，以免最終演變成利益輸送，因此政府有必要予以重新檢視。

執政與在野陣營普遍歡迎最高法院的裁決，執政黨「印度人民黨」（BJP）總書記（General Secretary）桑托士（B. L. Santhosh）說，這是總理莫迪（Narendra Modi）的德政，有助推動社會正義。

DMK黨主席、坦米爾那都省（Tamil Nadu）省長史塔林（M. K. Stalin）則形容今天的裁決為社會公義的「挫敗」，但未做進一步說明。（編輯：陳惠珍）1111107