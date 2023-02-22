俄烏戰爭掀核攻隱憂 加拿大冷戰地堡詢問度大增

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（中央社渥太華21日綜合外電報導）加拿大首都渥太華近郊山坡上一處不起眼的白色棚屋下，藏著冷戰時期的一座地堡。自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，地堡的詢問度大增，許多人都在打聽地堡是否可以使用。

不過，這座地堡如今是一座冷戰時期博物館，因此答案當然是否定的。

法新社報導，這座博物館展示過去的原子彈、一條爆破隧道通往消除放射性汙染的淋浴間。此外，還有一間醫療診所、一座金庫、一個廣播電台，以及供總理使用的簡樸房間。

地堡結構周圍塞滿礫石，這是為了減低核攻擊帶來的衝擊，內部一切都牢牢固定住，連馬桶都安裝在橡膠上。

67歲導遊惠特利（Graham Wheatley）歷歷在目地憶及自己年少時對核子毀滅的恐懼。

他說：「60年代有許多核戰的威脅恫嚇，像是赫魯雪夫（Nikita Khrushchev，已故蘇聯最高領導人）在聯合國用他的鞋子敲桌，說著『我們要埋了你們』的演說，然後是古巴飛彈危機。」

遊客費雪（Janet Fisher）補充表示：「當時有一種普遍的焦慮感。」

如今隨著莫斯科擴大其核武威脅，這樣的恐懼感再度浮現。

博物館的執行主任麥蓋爾（Christine McGuire）告訴法新社：「當俄羅斯入侵烏克蘭時，許多民眾詢問這座博物館是否仍能充當輻射避難所。」

她表示，現在每天都還是有人打電話來詢問。「這種恐懼感非常真實，焦慮感又回來了。我們看到冷戰的遺存和全球緊張情勢。」

這座占地9300平方公尺的地下堡壘建於1959到1961年間，用於安置超過500名關鍵文武和政府官員，以便在核武攻擊過後治理加拿大。

這座由時任總理狄芬貝克（John Diefenbaker）委託打造的絕密前哨基地正式名稱為中央緊急政府總部（Central Emergency Government Headquarters），位於安大略省鯉魚鎮（Carp）。

中央緊急政府總部於1991年冷戰結束時除役，1998年以博物館形式恢復對外開放，每年吸引7萬人次遊客到訪。

麥蓋爾在這座地下4層設施深處的戰時內閣室裡說，這座博物館仍具「重要的警惕作用，提醒著我們大家在冷戰時期是多麼接近全球毀滅」。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1120222