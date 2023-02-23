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南海緊張之際美海軍首長訪菲 討論促進區域海上安全

2023/2/23 10:03
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（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）南海緊張情勢升高之際，美國海軍軍令部長吉爾迪上將21、22日訪問馬尼拉，與菲律賓參謀總長、海軍司令等人會面，討論區域安全形勢及促進區域海上安全。

菲律賓海巡隊13日指中國海警日前在南海兩度以「軍事級雷射光」瞄準菲方船隻，並冒著碰撞風險駛入距菲國艦艇僅約140公尺範圍，阻撓菲方補給行動，事件延燒多日，南海情勢緊張。

事發後，菲美軍方高層互動頻繁，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與菲律賓代理防長加維斯（Carlito Galvez Jr.）21日通電話討論雷射事件，吉爾迪（Mike Gilday）也訪問菲律賓。

美國海軍表示，吉爾迪此行會見菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）、海軍司令阿達奇（Toribio Adaci Jr.）和美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）等高層官員，凸顯美菲同盟的重要性及雙方共同致力於維護自由開放的印太地區。

美方表示，吉爾迪此行聚焦於美國和菲律賓的「海域意識和海軍能力」，以及美菲同盟對區域和平穩定的重要性。

吉爾迪說：「我們跟菲律賓的同盟堅若磐石，不可或缺。我們擁有共同的價值觀和利益，都致力於維護自由開放的印太地區。」

他表示：「我們將持續鞏固我們強大的同盟，強化我們的互操作性和共同防禦態勢。我們仍聚焦於強化安全合作、聯合訓練、人道援助及災難防救行動。」

美菲海軍定期共同參與太平洋夥伴關係、環太平洋（RIMPAC）、肩並肩（Balikatan）、齊心協力（SamaSama）等戰區演習。

軍令部長是美國海軍最高軍職，相當於海軍參謀長。這是吉爾迪擔任軍令部長以來首度訪菲，此行除前來馬尼拉，也赴澳洲訪問。

除了菲美軍方交流，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）昨天也訪問馬尼拉，與菲律賓代理防長加維斯會面，研究展開兩國南海聯合巡邏，並宣布將派出大批軍力參與今年的「肩並肩」菲美年度大型軍演。

不過，菲律賓星報（Philippine Star）報導，直屬菲國總統府的「西菲律賓海國家工作小組」表示，菲國海巡隊21日視察時發現，中國民兵船仍持續出現在西菲律賓海海域，包括仙賓礁周邊出現26艘、仁愛暗沙附近出現4艘疑似中國民兵船。

西菲律賓海是馬尼拉主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。（編輯：周永捷）1120223

#吉爾迪
#菲律賓
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