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英特爾刪減股利至16年最低 晶片需求放緩

2023/2/23 13:08
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（中央社加州聖克拉拉22日綜合外電報導）美國晶製造商英特爾（Intel Corp）今天將股利削減至16年來最低水準，並決定縮減大型投資以節約現金，因英特爾用於個人電腦和資料中心的晶片需求放緩。

英特爾曾經是晶片製造的領導廠商，如今在製造技術上，致力追趕台積電等競爭對手，同時尋求發展晶圓代工業務。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，隨著公司發展晶圓代工業務，英特爾將暫緩動輒數百億美元新製造設備與設施的重大投資。

英特爾重申1月發布的第1季度預測，表示將削減年度股利至每股0.5美元，或季度每股0.125美元，較上次派息下降66%。

瑞士信貸（Credit Suisse ）分析師賈索（Chris Caso）說：「雖然痛苦，但這是確保他們的製造計畫有資金可用的必要步驟。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動遠距工作強勁增長，兩年之後，市場對英特爾晶片需求降溫，因此英特爾在1月示警，第1季恐出現虧損。

英特爾已表示，今年要削減30億美元的成本，目標是2025年底省下80至100億美元。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120223

#英特爾
#美國
#削減股利
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