拜登晤北約東翼領袖 立陶宛籲部署更強火力

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（中央社華沙22日綜合外電報導）美國總統拜登今天在華沙會晤北大西洋公約組織東翼國家領袖，立陶宛總統在會中告訴拜登，北約應在波羅的海國家另外部署高機動性多管火箭系統（HIMARS）或攻擊直升機等軍備。

路透社報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）告訴媒體，他在華沙面對拜登時，提出上述要求。北約東翼國家其中包括了波羅的海國家立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞。

瑙塞達說，拜登聽取他和其他領袖關於在波羅的海國家和其他東翼國家部署防空系統的建議時，靜靜地聆聽並做筆記。

瑙塞達說：「我提出所謂關鍵手段的部署，例如空中偵察系統、攻擊直升機，以及高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。」

「我們幾乎買不起這些軍備，但（盟邦）可以輪流部署在波羅的海國家。」

在俄羅斯全面入侵烏克蘭即將滿一週年之際，拜登昨天閃電突訪基輔後，今天在華沙會晤北約前線國家的領袖，以展現對他們安全的支持。

愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）說：「拜登訪問基輔和華沙，對我們的人民和歐洲的民眾傳達一項明確的訊息，那就是未來數年美國將長相左右。」

瑙塞達透露，部分領袖今天在會中討論，在北約7月立陶宛首都維爾紐斯 （Vilnius）峰會後，烏克蘭取得北約會籍有望獲得 「更多進展」。

烏克蘭駐立陶宛大使告訴「波羅的海通訊社」（BNS），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）計劃親自參加7月維爾紐斯舉行的峰會。

拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）受訪時說：「我聽到了美國總統拜登力挺烏克蘭的承諾，顯然烏克蘭將打贏」和俄羅斯的戰爭。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120223