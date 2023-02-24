教廷與阿曼王國建交 方濟各3個月前曾訪波灣

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（中央社梵蒂岡23日綜合外電報導）教廷與阿曼王國（Oman）今天發布聯合聲明表示，兩國已建立外交關係。天主教教宗方濟各（Pope Francis）3個月前才到波斯灣地區訪問。

法新社報導，聯合聲明指出，阿曼王國目前有12名天主教神父服務於4個教區。阿曼王國人口約有450萬人，其中包含「大量的外籍移工」。

教宗方濟各去年11月訪問巴林，是他2013年就任教宗後第2次訪問波斯灣地區，第1次是在2019年造訪阿拉伯聯合大公國。

阿曼王國的教區隸屬於天主教南阿拉伯宗座代牧區（Apostolic Vicariate of Southern Arabia），其總部位在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）。

聲明提到，阿曼王國絕大多數的天主教徒是來自其他國家的外籍勞工，包括中東其他地方、菲律賓、印度和巴基斯坦。

科威特於1968年與梵蒂岡建交，是第一個與教廷建立外交關係的波斯灣地區國家。30年後，葉門與梵蒂岡建交，之後相繼是巴林於2000年、卡達於2002年，以及阿拉伯聯合大公國於2007年與教廷建交。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1120224