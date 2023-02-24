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跟隨美歐 加拿大隱私保護機構要查TikTok

2023/2/24 16:55
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（中央社蒙特婁24日綜合外電報導）加拿大隱私保護監管機關今天表示，他們已就TikTok使用、蒐集用戶個資的作法展開調查。

TikTok母公司是北京字節跳動公司，在外界憂心中國當局利用TikTok取得使用者個資下，TikTok近幾個月來逐漸被西方拿放大鏡檢視。

在加拿大宣布展開調查的幾小時前，歐盟執委會禁止所有職員在官方裝置安裝TikTok，以保護執委會資安。

法新社報導，加拿大隱私委員辦公室（The Office of the Privacy Commissioner）表示，已與魁北克、卑詩省和亞伯達省的省級隱私監管機關聯手對TikTok展開調查。

隱私委員辦公室在聲明中說，因有多家媒體報導TikTok蒐集、使用與揭露個資等相關消息，加上受一些在美、加地區此前已和解的集體訴訟啟發，決定發起調查。

隱私委員辦公室表示，調查目的是為確立「TikTok的作為是否符合加拿大隱私法規」。

隱私委員辦公室說，TikTok的許多使用者年紀較輕，使得保護兒童隱私更形重要。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120224

#TikTok
#加拿大
#加拿大隱私委員辦公室
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