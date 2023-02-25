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美國第一夫：拜登總統準備競選連任

2023/2/25 03:24
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（中央社肯亞首都奈洛比24日綜合外電報導）美國第一夫人吉兒．拜登今天接受美聯社專訪指出，除了弄清楚宣布的時間和地點外，「幾乎」沒什麼可做的，這是她對拜登將競選連任最清楚的表明之一。

儘管拜登早已表示打算競選連任，但迄今尚未正式宣布，他一直努力消除有關是否因年紀太大而不能繼續擔任總統的問題。拜登若結束第2任總統任期，屆時年齡將是86歲。

吉兒．拜登（Jill Biden）在她5天非洲之行的第2站暨最終站肯亞首都奈洛比（Nairobi）訪問時指出：「他說他還沒有做完。」「他還沒完成他展開的工作，這才是最重要的。」

吉兒．拜登還說：「他要說多少次你們才會相信？」

拜登的幕僚已表示，可能4月對外宣布，此時第一個籌款季度結束，大約也是前美國總統歐巴馬宣布競選連任的時點。

這位美國第一夫人一向被描述為拜登計劃未來的關鍵人物。

吉兒．拜登笑著說：「因為我是他太太。」

她表示：「當然他會聽我說的話，因為我們是夫妻。」不過她也說：「他會做出自己的決定，相信我。」（譯者：徐睿承）1120225

#吉兒．拜登
#美國
#歐巴馬
歐巴馬
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