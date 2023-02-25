義大利擬制定新計畫保護國產汽車產業

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（中央社記者陳攸瑋羅馬25日專電）義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）日前表示：「義大利政府非常重視汽車產業，並視為國家產業鏈核心，政府將重新啟動國家生產、技術創新，以及保障就業為目標。」

「安莎通訊社」（ANSA）24日報導，斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）首席執行官塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）表示：「如果沒有激勵措施，電動車對中產階級來說仍然太貴。挑戰在於若沒有激勵措施，電動車廠商恐不能快速降低銷售價格。看看德國發生的事情，一旦激勵措施暫停，市場就會崩潰。」

環境和能源安全部長弗拉廷（Pichetto Fratin）說，當第一年有6000輛電動車，第2年有6萬輛時，政府可能可持續激勵措施，但如果變成數十萬或數百萬購買量，這些激勵措施可能對國家預算產生一些影響，並且變得非常困難。

弗拉廷進一步解釋，沒有人質疑電動車，這是一個要實現的目標，即使不是完全電動，因為有內燃機可以使用生物燃料、生物甲烷，可以運作；但電動車產業必須有一個利於市場的可能價格，今天電動車似乎只為富人製造。

弗拉廷也指出，現有車輛正不可避免老化，但自2022 年起電動車新車登記數量已下降，充電基礎設施網絡發展也緩慢進行。

有鑑於義大利想保護國產汽車生產，企業暨製造部長烏索23日出席義大利能源經濟學家協會（Federmanager and Aiee）報告發布會時表示，將考慮引入新激勵措施，一項新的守則，就是將讓援助變得合理。

烏索說，政府正評估如何立即制定新的國家計畫，在一定程度上刺激國產汽車生產，因為現在大部分激勵措施都在獎勵國外汽車集團，因此必須找到一種方法將資源用於國家生產。

烏索進一步表示，儘管對電動車有激勵措施，但義大利電動車銷售並未起飛。這些激勵措施一直沒有太大效用，因為電動車成本仍然太高，很少有人能負擔。且最讓政府擔心的是歐洲法規影響，亦即從2035年起禁止銷售汽油和柴油汽車。

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另外，電動車過渡速度太快，也將導致義大利工業關鍵行業之一，即零件製造業預計有500家公司倒閉，並失去6萬個工作機會。

報導總結，義大利政府擬修正對電動車激勵措施，因為所費不貲。政府拒絕將激勵措施做為普及電動汽車的唯一途徑，為了促進銷售，電動車價格也必須降低。政府也正評估如何立即制定新的國家計畫，在一定程度上刺激國產汽車生產。（編輯：陳惠珍）1120225