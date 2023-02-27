藝術家畫科索沃和塞爾維亞領導人接吻 引來死亡威脅

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（中央社科索沃首都普里斯汀納27日綜合外電報導）科索沃和塞爾維亞領導人今晚將會面商討和平協議，一名來自科索沃首都普里斯汀納的年輕藝術家可能會因一幅描繪兩國領導人接吻的畫作，持續受到威脅，甚至死亡威脅。

路透社報導，藝術家穆拉提（Ermira Murati）的這幅爭議畫作高達3公尺，在明亮橙色背景上描繪科索沃總理庫提（Albin Kurti）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）互相擁抱、闔眼親吻的畫面。

被稱為「橙色女孩」（Orange Girl）的穆拉提告訴路透社：「我把他們的關係看作一場表演…科索沃和塞爾維亞的人民，我們都在看著同一場戲。」

她說：「儘管科索沃和塞爾維亞的關係非常混亂，但我認為，我們的年輕人熱愛和平勝過一切。」

庫提與武契奇今晚將在布魯塞爾會面，預料兩人將同意一項西方支持的協議，目標是實現雙邊關係正常化，並結束數十年來的敵對狀態。

他們若未能達成協議，不僅將面臨國際孤立，來自歐盟和美國的財政援助也會減少。

穆拉提出生在戰爭結束後的隔年2000年，以打破禁忌的藝術作品聞名。

她的這幅爭議作品在社群媒體上引來數千人評論，其中多數充滿仇恨情緒，甚至還有死亡威脅。有人留言稱：「你應該吃一顆子彈。」

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去年，她曾創作一幅類似畫作，畫中2名身穿阿爾巴尼亞傳統民族服飾的男子正在接吻，藉此表達對科索沃同性戀社群的支持。然而，當地極為保守的社會仍不願意接受同性戀者，她也因此受到威脅。

科索沃2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但貝爾格萊德（Belgrade）當局一直拒絕承認其國家地位，甚至鼓勵留在科索沃境內的12萬塞裔民眾違抗當地政府。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120227