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俄羅斯女高音訪台引爭議 音樂會取消 文化部：台灣對戰爭無模糊空間
首頁 / 國際

俄稱不會恢復核武裁減條約談判 除非美聽取立場

2023/2/28 16:15
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，除非美國聽取俄羅斯的立場，否則俄羅斯不會重返與美國簽訂的「新戰略武器裁減條約」（New START）。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週就烏克蘭戰爭向西方發出警告，並宣布俄羅斯決定暫停參與新戰略武器裁減條約。在此之前，蒲亭指控西方直接涉入試圖空襲其戰略空軍基地的行動。

培斯科夫（Dmitry Peskov）接受俄羅斯「消息報」（Izvestia）採訪時表示，以美國為首的「西方集體」對俄國態度必須改變。

他說：「確保一個國家的安全，不能以另一個國家的安全為代價。」

培斯科夫並表示，北大西洋公約組織（NATO）軍事援助烏克蘭，「以單一集團之姿成為了不再是我們有條件的對手，而是敵人」。

培斯科夫還談到中國提出的烏克蘭和平方案，當中敦促俄烏雙方同意逐步緩和情勢，並警告不要使用核武。培斯科夫說，北京的聲音應該被聽到，但提案的細節很重要。

他表示：「很歡迎任何為和平解決問題而提出論點的嘗試，但是，當然，細微差別很重要。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1120228

#培斯科夫
#俄羅斯
#蒲亭
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