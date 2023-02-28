傳北韓糧食短缺惡化 金正恩下令農業轉型

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（中央社首爾28日綜合外電報導）在外界憂心北韓糧食短缺問題惡化之際，北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩要求政府官員對農業生產進行「基本轉型」。

根據報導，金正恩昨天在勞動黨中央委員會全體會議的第2天表示，達成今年的穀物生產目標是當務之急，並強調穩定農業生產的重要性。

報導中未詳細說明北韓將採取什麼措施，但金正恩說，未來幾年必須做出改變。

根據研究人員，集體農場占北韓農業的絕大部分。這類農場通常由多名小農負責，他們共同勞動生產農作物。

金正恩這番要求官員進行農業轉型言論的時間，就在媒體披露北韓糧食短缺日益嚴重之際，但北韓否認國內糧食出現短缺。

韓國統一部2月中曾表示，北韓的糧食危機「似乎已經惡化」。統一部當時表示，北韓宣布2月底將針對農業戰略召開「特別」會議，此舉相當罕見。

北韓中央通信社在報導中說，金正恩昨天在會中發表演說時，提到農業生產力成長在保障社會主義建設的重要性。

陷入孤立的北韓因為發展核武與彈道飛彈計畫受到國際制裁，最近幾年為數不多的邊境貿易也因防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施封鎖措施實際上宣告中斷，經濟也受到進一步影響。

北韓糧食短缺情況不明，但美國華府智庫「北緯38度」（38 North）1月發表報告表示，北韓糧食安全陷入1990年代饑荒以來最糟狀況。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1120228