歐美加官方禁用TikTok 中國：以國安為名無理打壓

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（中央社台北1日電）針對歐洲議會跟進歐盟機構及美加政府，禁止員工手機下載TikTok（抖音國際版），中國外交部發言人毛寧今天說，歐方以國家安全為名「無理打壓別國企業」，應尊重市場經濟和公平競爭原則。

中國外交部1日下午舉行例行記者會。據澎湃新聞報導，毛寧是在回答外媒相關提問時，作上述表示。

毛寧聲稱，中方注意到有關報導。歐盟聲稱是全球最開放的市場，近來卻不斷採取限制性措施，以「國家安全」為名「無理打壓別國企業」，這種作法有損國際社會對歐盟營商環境的信心。

她又說，歐方應該言行一致，尊重市場經濟和公平競爭原則，停止「泛化、濫用國家安全概念」，為各國企業提供開放、公平、透明、非歧視的營商環境。

針對白宮日前通知美國各聯邦機構，必須在30天內保證設備和系統不再建置TikTok，毛寧昨天在例行記者會回應稱美國「太不自信」，中方堅決反對美方「泛化國家安全概念，無理打壓他國企業」。但遭到中國網友反諷說，「咱們呢？不也是不能用國外的軟件嗎？太雙標了」。

歐盟執行委員會和歐盟理事會上週宣布禁止員工手機下載TikTok。外媒2月28日報導，歐洲議會基於安全理由決定跟進，也將禁止員工手機下載TikTok。而這項禁令也適用於可登入歐洲議會電郵系統和其他網路的私人手機。

在此之前，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長楊恩（Shalanda Young）2月27日通知美國各聯邦機構，要求他們調整資訊技術合約，以確保供應商透過剔除設備與系統上的TikTok，保護美國數據安全。

加拿大政府日前宣布，自3月1日起禁止政府所有行動裝置使用TikTok，這一程式「將被自動刪除」。通知並指出，這是加拿大首席資訊官所作的決策，以確保政府資訊系統和網路的安全保護。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120301