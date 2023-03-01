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越南2日選國家主席 越共接班團隊隱然成形

2023/3/1 21:51
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（中央社記者陳家倫河內1日專電）越南國會明天上午將選出新的國家主席，越共中央今天已先就這項重大人事案召開會議但未公布人選。外媒猜測，52歲的越共中央政治局委員武文賞有望出線，也牽動越共接班布局。

綜合越南媒體報導，越共第13屆中央委員會今天在黨中央總部召開特別會議，並決定推薦2021年至2026年任期的越南國家主席建議人選。然而直至今晚7時國營越南電視台（VTV）的新聞聯播都未透露相關人選。

但VTV在報導中指出，越南國會明天將召開會議正式選出新的越南國家主席，國家主席就任宣誓儀式將於明天早上10時至11時之間直播。

有別於越媒對新的國家主席人選保密到最後一刻，外媒早已就相關人事進行猜測。一般認為，1970年出生、年僅52歲的越共中央政治局委員、中央書記處常務書記武文賞（Vo Van Thuong）將出任這項職務。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間爆發兩大貪腐案，包括官員利用救援包機受賄，以及官商勾結哄抬檢測試劑售價，迄今已有上百人遭到起訴與逮捕。

越南兩名副總理今年1月初為此下台負責後，時任國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）也接著「自請辭職並退休」。而阮春福在交接工作時發聲捍衛自身清白，強調辭職是負起政治責任，家人與妻小絕無牟取私利。

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今年68歲的阮春福只做了近2年的國家主席，是1976年以來首位在任期中退休的越南國家主席。越南的反腐運動由越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）領導，外界對阮春福下台有諸多揣測，認為此事難逃政治鬥爭。

而今有望出掌越南國家主席大位的武文賞被視為是現年78歲、已3度連任越共總書記的阮富仲的親信。武文賞的出線，宣告越南官場近來的人事大地震或許已告段落，越共高層換屆的接班團隊也逐漸成形。（編輯：黃自強）1120301

#越共中央政治局
#越南
#阮春福
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