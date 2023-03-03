美中競爭牽動資本流動 紐約證交所審慎以對

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（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）多家中資企業近年從美國下市，美中關係緊繃下金融面顯現脫鉤初步跡象。紐約證券交易所審慎以對，高層歡迎中國企業赴美掛牌之餘，強調遵守美方審計準則的重要性。

中國網路產業蓬勃發展時，阿里巴巴、騰訊等指標企業成為外資熱捧標的。阿里巴巴2014年在紐約證券交易所（NYSE）掛牌上市，籌資250億美元，是中國企業在美國規模最大的首次公開募股（IPO）案，也是美中資本市場水乳交融的代表性事件。

但中國叫車服務巨擘滴滴出行2021年不顧主管機關勸阻赴美掛牌，不到一年後就自願下市。北京收緊企業赴海外上市規定之際，遭美方列入投資黑名單而從紐約下市的中國3大電信商等企業紛紛返鄉掛牌。

美方多年來不滿中國企業帳目不明，北京則以國家安全為名不讓美方主管機關查帳。去年8月，雙方就開放美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）人員赴香港或中國大陸稽查達成協議，有望防止逾200家在美掛牌中國企業遭勒令下市。

紐約證交所國際資本市場負責人塞爾（Cassandra Seier）今天向駐紐約外籍記者簡報時說，主管機關檢視在美掛牌企業的過程公開透明，是業界「黃金標準」。紐約證交所與發行方、投資銀行、會計師及律師事務所緊密合作，確保符合法規，目的是讓投資人獲得充分保障。

至於美中金融脫鉤前景，塞爾回應中央社提問時說，幾個月來這方面出現一些「正面動能」。

她表示，就吸引企業掛牌而言，中國對紐約證交所是重要市場。由於美中審計糾紛暫告平息，中國解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制有利於企業代表飛到紐約會見銀行家與投資人，紐約證交所持續留意情勢發展之餘，期待今年再度有中國企業掛牌。

紐約證券交易所協會（NYSE Institute）政策負責人杜賓（Justin Durbin）說，美國總統拜登（Joe Biden）已表明，希望解決美中之間若干問題、改正失衡情況。但美中經濟完全脫鉤，不符合美國戰略利益；與特定國家和區域不相往來，似乎不是國務院與美方政策追求的方向。

紐約證交所國際掛牌負責人傑克（Stefan Jekel）補充說，500多家國際企業在紐約證交所上市，加拿大所占數量最多，約140家；中國有62家，排名第二。

紐約證交所有230年歷史，目前隸屬於洲際交易所集團（ICE），超過2400家企業掛牌，以市值計是全球最大證券交易所。

去年美股因聯邦準備理事會（Fed）以積極升息對抗通貨膨脹而大幅回檔，創2008年全球金融海嘯爆發以來最慘全年表現。由於低利環境不再、股市波動劇烈，去年美股只有181宗IPO案，遠低於2021年創歷史紀錄的1033宗，紐約證交所的IPO收益隨之銳減。

塞爾說，紐約證交所「審慎樂觀」看待今年IPO市況，畢竟去年是過去10年來IPO數量最少的年度之一，今年要跨越的目標變得很低。從有意上市的公司接洽情況觀察，今年應該會比去年理想。（編輯：郭中翰）1120303

近年美中關係緊繃，但紐約證券交易所國際資本市場負責人塞爾（圖）說，中國仍是重要市場，紐約證交所希望更多中資企業來美掛牌。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月3日