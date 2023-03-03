柬埔寨反對派領袖根索卡被控叛國判刑27年

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（中央社金邊3日綜合外電報導）柬埔寨法院今天以叛國罪判處反對派最高領導人根索卡（Kem Sokha）27年徒刑，人權組織認為這項審判出於政治動機。

法新社報導，根索卡是現已解散的柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party）聯合創始人，長期以來一直是柬埔寨總理洪森（Hun Sen）的敵人，洪森是亞洲在位最久的領導人。

緬甸法官柯依紹（Koy Sao）在金邊法庭上說：「根索卡…在柬埔寨和其他地方與外國人勾結，處27年有期徒刑。」

判決結束後，現年69歲的根索卡立即被軟禁在家，並禁止他與任何非家庭成員的人見面。

根索卡的律師安尤多（Ang Udom）告訴媒體，根索卡有1個月的時間對定罪和監禁判決提出上訴。

法院還褫奪根索卡的投票權，並禁止他競選政治職務。

根索卡2017年在數百名安全部隊的午夜突襲中被捕，他被控與外國實體勾結策劃「秘密計畫」推翻長期執政的洪森政府。

面對指控，根索卡一再否認。

批評人士說，洪森重挫民主自由，並利用法院打擊反對派，監禁數十名反對派人士和人權捍衛者。

美國駐柬埔寨大使墨菲（W. Patrick Murphy）列席旁聽這次審判和判決，他痛批「審判不公」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120303