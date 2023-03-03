內戰加上強震 敘利亞370萬兒童深受災難性威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社敘利亞首都大馬士革2日綜合外電報導）在聯合國兒童基金會執行董事羅素造訪敘利亞後，聯合國在今天示警，部分敘利亞飽受戰爭摧殘的地區上個月又遭到強震襲擊，使當地370萬名兒童遭遇嚴重的風險。

法新社報導，根據官員及醫務人員，2月6日襲擊敘利亞鄰國土耳其的地震，造成5萬多人死亡，當中包括敘利亞境內近6000人喪生。

聯合國（UN）稱，單是在敘利亞，至少有880萬人受到毀滅性地震的影響。

聯合國兒童基金會（UNICEF）在聲明中說：「在敘利亞遭受內戰和地震雙重影響的370萬名兒童，正面臨數種日益嚴重的潛在災難性威脅。」

聲明指出，近12年的內戰讓敘利亞的許多家庭因為缺乏基礎服務而脆弱，震災更對他們的情緒和心理帶來影響，罹患疾病的風險也增加了。

聯合國兒童基金會執行董事羅素（Catherine Russell）今天結束在敘利亞為期兩天的訪問，她說：「敘利亞的兒童已經忍受了難以形容的恐懼和心碎。」

那場強震和後續的餘震，「不僅破壞了更多的房屋、學校及兒童玩耍的地方，更摧毀了許多最脆弱的兒童與家庭的安全感」。

聯合國兒童基金會表示，他們急需1.727億美元，以提供即時的求生支援給敘利亞境內包括260萬名兒童在內、受地震影響的540萬災民。

羅素在聲明中補充道：「提供基本服務，如安全的飲用水、醫療保健和心理支持，可以幫助那些家庭開始重建生活。」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1日首次造訪敘利亞反叛分子控制的地區，並敦促國際社會幫助遭地震襲擊的敘利亞西北部災民。

聯合國發起捐款3.97億美元以幫助敘利亞災民，但譚德塞提出警告，稱「我們得到的資金不足以因應這個緊急情況」。

敘利亞去年開始也面臨致命的霍亂疫情。

自2011年以來，敘利亞的內戰已經造成近50萬人喪命，並使該國戰前人口的近半數離鄉背井。

許多敘利亞人逃往土耳其，跑到包括上個月發生大地震的地區避難。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120303