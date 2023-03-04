外務大臣缺席G20外長會議後 日相岸田擬訪印度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）日本外務大臣林芳正日前因出席國會備詢，未赴印度參加20國集團（G20）外長會議受到批評。就在這個時間點，傳出日本首相岸田文雄有意安排在3月下半月訪問印度。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄已在協調3月下半月訪問印度，並與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行領袖會談。預料岸田此行將以七大工業國集團（G7）輪值主席國身分，在因應烏克蘭情勢等領域呼籲合作。

印度是今年G20輪值主席國，對於俄羅斯全面入侵烏克蘭，採取不站在歐美或俄國任何一方的立場，被視為新興國家與發展中國家的代表。

作為今年G7輪值主席國的日本，岸田不斷地表達將跟新興國家與發展中國家強化關係的想法；因此，如果能跟備詢日程與國會方面取得共識，已就3月下半月赴印度訪問展開協調。

岸田有意在跟莫迪舉行的會談中，主張基於法治的國際秩序重要性，並在因應烏克蘭情勢等領域呼籲合作。

日本預計今年5月將在廣島主辦G7峰會，岸田此前已表達欲邀莫迪與會的想法，研判此行會當面向莫迪提出邀請。

TBS電視台報導，目前傳出岸田方面正協調以3月19日至21日為方向出訪。

G20外長會議3月1日至2日在印度舉行，林芳正因赴國會備詢缺席這場國際會議，受到國內外批評。面對這個時間點傳出岸田有意訪印，一名日本政府相關人士解釋說「跟這次林芳正的事並非無關」。

另一位日本政府相關人士談到岸田這次訪問的目的時說，「是G20主席國的印度與G7主席國的日本能面對面協調合作」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120304