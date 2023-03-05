嗆消滅巴勒斯坦城鎮 以色列財長坦承失言

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（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）以色列財政部長今天坦承失言，說自己不應該於2名以國屯墾者遇害之後，說出「消滅」巴勒斯坦城鎮的這番話。

法新社報導，兩名以色列年輕人2月26日在約旦河西岸北部城鎮哈瓦拉（Hawara）遇害，且是在車中遭人開槍擊斃，掀起以色列屯墾者在這個巴勒斯坦城鎮發動多場攻擊行動。

極右翼「宗教錫安主義黨」（Religious Zionism）黨魁、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）閣員之一的史莫崔克（Bezalel Smotrich）接著於本月1日說：「依我之見，哈瓦拉鎮該被消滅。」

他今天告訴當地電視台說：「這樣的措辭可能是錯誤的。」

他今天並在社群網站推特（Twitter）發文說：「當我說哈瓦拉鎮該被消滅時，我並不是要傷害無辜的人。」

史莫崔克的言論遭到國際社會譴責。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）痛批，這樣的言論是「煽動暴力和具有敵意的」，是一項「令人難以理解的陳述」。

最堅定支持以色列的美國，甚至更直率地批評史莫崔克的言論。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者說，這番話「不負責任、令人反感、使人厭惡」。

今天，包括法國、德國、日本以及英國等的19國代表抵達哈瓦拉進行訪問。

聯合聲明表示，他們「以最強烈的措辭，譴責屯墾者所犯下的各項令人髮指且殘酷無情行為」。

哈瓦拉致命槍擊案發生前不久，以色列部隊在約旦河西岸發動近20年來最致命的突襲行動，造成北部城市那不魯斯（Nablus）11名巴勒斯坦人喪生。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120305