金色眼鏡蛇軍演 美日泰演練遇天災內亂撤退平民

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美泰金色眼鏡蛇軍演從2月27日到3月10日，5日在羅勇府烏打拋機場登場的是由美日泰3國共同執行的非戰鬥撤退行動演練。圖為民眾壓低身子要進入C-130運輸機。中央社記者呂欣憓羅勇府攝 112年3月5日

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（中央社記者呂欣憓羅勇府5日專電）今年邁入第42屆的美泰金色眼鏡蛇軍事演習恢復疫情前的完整規模，今天在羅勇府登場的是美國、日本和泰國3國聯合演習面對天災或是內亂時如何快速撤退自己國家的國民。

今年的美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2023）從2月27日起到3月10日，過去2年由於COVID-19疫情，軍演的規模降到最小，今年疫情大幅趨緩，規模恢復到疫情前的水準，美軍參演人數6000多人更是近10年來規模最大。

金色眼鏡蛇軍演的目的在於演練救援行動和軍事行動的標準作業程序，以因應當前各種型態的威脅，今年重點在於網路安全和新加入的太空安全演習，另外還有人道救援、災害救援和醫療行動等演習。

今天在羅勇府（Rayong）烏打拋機場（U-tapao Airport）登場的是由美國、泰國和日本共同執行的非戰鬥撤退行動演練（Non combatant evacuation operation），這項演練的內容是當美泰日3國的國民在國外遭遇到環境安全的威脅時，這3國的軍方人員可以安全快速撤離自己國家的國民。

被撤退的民眾抵達機場後，由軍方人員進行搜身、隨身行李檢查、化學物質檢查以及身分查驗，一切都確認無誤後，民眾列隊登上C-130運輸機，完成演習。

美軍第13陸戰遠征支隊第13戰鬥後勤營指揮官齊默曼（Christina Faith Zimmerman）接受中央社採訪指出，金色眼鏡蛇演習的目的在於增加參與國家的應變能力以及隨時做好準備的能力，同時也增進彼此的關係。

齊默曼表示，執行撤退演練的情境可能是發生了區域型的災害，例如多年前發生在菲律賓的海燕颱風災害，或是該國內部發生戰鬥或內亂。

今年與會國家共30國，包括7個會員國泰國、美國、新加坡、日本、印尼、韓國和馬來西亞，有限度的參與國家包括中國、印度和澳洲，這3國參與人道和災害救援行動，其他還有20個國家低限度或以觀察員身分參與，而2021年政變後沒有參與過金色眼鏡蛇軍演的緬甸今年仍未受邀參與。（編輯：韋樞）1120305

美泰金色眼鏡蛇軍演從2月27日到3月10日，5日在羅勇府烏打拋機場登場的是由美日泰3國共同執行的非戰鬥撤退行動演練。圖為美軍對民眾進行搜身。中央社記者呂欣憓羅勇府攝 112年3月5日

美泰金色眼鏡蛇軍演從2月27日到3月10日，5日在羅勇府烏打拋機場登場的是由美日泰3國共同執行的非戰鬥撤退行動演練。圖為美軍人員確認民眾身分。中央社記者呂欣憓羅勇府攝 112年3月5日

美泰金色眼鏡蛇軍演從2月27日到3月10日，5日在羅勇府烏打拋機場登場的是由美日泰3國共同執行的非戰鬥撤退行動演練，圖為民眾列隊進入C-130運輸機。中央社記者呂欣憓羅勇府攝 112年3月5日

美泰金色眼鏡蛇軍演從2月27日到3月10日，5日在羅勇府烏打拋機場登場的是由美日泰3國共同執行的非戰鬥撤退行動演練。圖為演練民眾受傷進行急救。中央社記者呂欣憓羅勇府攝 112年3月5日