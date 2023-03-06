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伊朗女學生疑遭毒氣攻擊 哈米尼痛批：不可饒恕

2023/3/6 19:54
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（中央社杜拜6日綜合外電報導）伊朗各地數十間女校近月發生疑似毒氣攻擊事件，導致數百名女學生送醫。最高領導人哈米尼今天痛批，上述事件是「不可饒恕」的罪行。

路透社報導，伊朗官媒援引哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的說法稱，「當局應認真追查學生中毒的問題。這是不可饒恕的罪行…犯下這種罪行的人應受嚴厲懲罰」。

據官媒和官員，自去年11月以來，至少52間學校的1000多名女學生遭到「輕度毒素」攻擊。部分政壇人士表示，她們可能被反對女孩受教育的強硬伊斯蘭主義團體鎖定為目標。

截至目前，自伊朗中部什葉派穆斯林聖城科姆巿（Qom）開始的攻擊已蔓延到全國31省中的至少25省，促使部分家長讓孩子輟學並舉行街頭抗議活動。

伊朗媒體昨天報導，又有更多女學生成為毒氣攻擊目標，家長也呼籲當局盡速採取行動。

一名女學生接受電視訪問時回憶說：「一股難聞的氣味突然傳來，我感到頭暈目眩，接著倒在地上。」

伊朗學生通訊社（ISNA）報導援引當地衛生官員說法稱，最新的中毒事件還影響了西部城市阿卜哈爾（Abhar）和西南部城市阿瓦茲（Ahvaz）的學生。（譯者：施施/核稿：林治平）1120306

#伊朗
#哈米尼
#路透社
哈米尼
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