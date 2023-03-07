懷疑中國干預加拿大選舉 杜魯道任命專員調查

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（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，將任命一名獨立特別專員，調查中國是否干涉加拿大選舉，並另外對外國涉嫌干預加國選舉一事展開新調查。

加拿大媒體最近發表詳細報導，引述情報圈匿名消息人士的說法，稱中國策劃干預加國2019年和2021年選舉。

杜魯道在媒體簡報會中說：「我將任命一名獨立的特別專員，這名專員會獲得廣泛授權，並就打擊干預和強化我國民主提出專業建議。」

杜魯道表示，這名專員將是一名「傑出的加拿大人」，有權就外國干預提出建議，包括進行公開調查。

他也要求國會國家安全委員會的議員針對外國疑似干預加拿大選舉一事展開調查。

加拿大的國會議員國家安全與情報委員會（National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians）將展開調查，並向國會報告結果。

杜魯道也表示，他將要求「國家安全和情報審查局」（National Security and Intelligence Review Agency）審查加拿大國安機構處理疑似外國干預威脅的方式。

他說：「總括來說，這些措施將使我們更瞭解過去兩次選舉中發生的事、外國政府如何試圖干預、加拿大安全機構如何因應干預的威脅，以及資訊如何在政府內流動。」

杜魯道和加拿大高階安全官員已坦承中國試圖干預，但堅稱選舉結果並未因此改變。中國否認所有有關干預的指控，聲稱無意干涉加拿大內政。

今天稍早，加拿大警方表示，正調查媒體引用秘密情報所做的報導是否可能違反資訊安全法。

資訊安全法（Security of Information Act）過去稱為「政府機密法」（Official Secrets Act），專門用來保護敏感的政府資訊。

加拿大公共安全部副部長杜柏（Shawn Tupper）上週告訴一個國會委員會，加國警方沒有在調查任何有關中國影響加國選舉的指控。加拿大警方今天在聲明中表示，其調查僅針對資訊外洩一事。

加拿大情報單位也正調查機密資訊是如何洩露給新聞機構。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇） 1120307