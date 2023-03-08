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疫情趨緩 傳美將放寬中港澳旅客入境篩檢規定

2023/3/8 10:55
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）知情人士告訴路透社，美國疾病管制暨預防中心（CDC）預計10日加入日本等其他國家的行列，放寬對來自中國旅客的強制性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）入境篩檢規定。

「華盛頓郵報」稍早已報導美國這項決定。日本上週放寬對中國旅客的入境防疫措施，改採入境隨機篩檢，美國也將結束對中國旅客的檢測要求。消息人士說，美國將持續監控中國與全球各地的病例。

美國疾管中心並未立即回應置評要求。

中國去年12月驟然放棄嚴格的清零防疫政策，疫情快速蔓延，社會陷入大亂。美國1月初加入印度、加拿大、義大利、日本和其他國家的行列，對來自中國、香港或澳門的旅客採取新的防疫措施，要求2歲以上者須出示搭機前2日內的陰性篩檢證明。

中共總書記習近平2月主持召開中央政治局常委會，宣稱取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟，還說中國COVID-19死亡率保持在全球最低水準，不過專家對此抱持懷疑態度。

美國去年12月擴大在機場的自願基因組定序計畫，新增西雅圖和洛杉磯機場。

消息人士今天告訴路透社，美國疾管中心將保留這項以旅行者為主的基因組監測計畫（TGS），要求旅客自願協助以提早發現新變異株。

消息人士說，當局將持續透過這項計畫，監控來自中國和區域內交通樞紐以及來自其他30多國的航班。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1120308

#中國
#美國
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