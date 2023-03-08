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日本澀谷公廁未設女性專用廁所 網友議論

2023/3/8 17:00
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本東京都澀谷區公所近年來持續推動公廁設置計畫，但最近完工的一處公廁因為沒有設置「女性專用」、而是設置不分性別都可使用的廁所，引發日本網友等議論。

日本朝日電視台、日媒Sponichi Annex報導，澀谷區今年2月完工的這處公廁分為兩大部分，一邊是設有兩個小便斗的男性專用廁所，另一邊則是兩大間不分男女都可使用的廁所。

澀谷區議員須田賢3月6日在社群網站上發文說：「雖然澀谷區以消除女廁作為方向，但我認為還是應該保留女用廁所。」

漫畫家倉田真由美在推特上對沒有女用廁所感到吃驚說，公廁是容易發生性犯罪的場所，甚至10多年前也在熊本發生過女童慘遭殺害事件，「沒有女用廁所難道能減少類似犯罪增加的危險性嗎」？

有日本網友質疑：「不設女用廁所卻留下男用廁所？」也有網友說：「這是歧視女性吧。」有住在附近的民眾受訪時表示不解，也有澀谷區民說：「還是要有女性專用廁所比較安心。」

澀谷區公所負責人員說，不光是男性或女性，他們考量的是打造一個無關種族、性別、年齡及是否為身心障礙等，「誰都可以舒適使用的如廁環境」。

澀谷區從3年前開始推動誰都可以使用的17座公廁設置計畫，這些公廁都有設置男女共用廁所，但至少有5處未設置女性專用廁所。

澀谷區公所表示，是根據空間等條件決定設置類型，有只有男女共同的類型，也有男用與女用併設的類型。

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區公所3月7日晚間在官網發表聲明指出：「沒有要消除女廁的方向，為了繼續讓所有人都能舒適地使用，我們會努力做好廁所的適當管理。」

同樣是澀谷區公廁引發的話題，日前該區兩處公園內知名的「透明公廁」，被網紅發現玻璃外壁的不透明功能出包，即使公廁內部有人使用，玻璃外壁還是接近透明狀態，從外側可「一覽無遺」。區公所事發後已採取因應措施。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120308

#日本
#澀谷區
#日本東京都澀谷區公所
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