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美國通膨降溫不順 專家示警經濟恐難逃衰退

2023/3/9 07:38（3/9 11:20 更新）
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美國經濟堅韌、不利通膨降溫，有經濟學家示警，升息循環頂點要到經濟衰退才會明朗，政策利率可能一路升到6.5%。（中央社檔案照片）
美國經濟堅韌、不利通膨降溫，有經濟學家示警，升息循環頂點要到經濟衰退才會明朗，政策利率可能一路升到6.5%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）美國經濟堅韌、不利通膨降溫，聯準會主席鮑爾本週示意利率可能升得更高且維持更久。有經濟學家示警，升息循環頂點要到經濟衰退才會明朗，政策利率可能一路升到6.5%。

聯邦準備理事會（Fed）致力讓通貨膨脹回歸目標2%，鮑爾（Jerome Powell）7日在聯邦參議院銀行委員會作證時說，近期經濟數據比預期還好，意味利率最終水準可能會高於先前預期，如果整體數據指向有必要加快緊縮，聯準會將準備加快升息步調。

這番鷹派（主張緊縮貨幣政策）言論一出，大批投資人預期21日至22日集會的聯準會官員將決議升息2碼（0.5個百分點），升幅大於2月初的1碼。

聯準會去年3月開啟升息循環，期間曾連4度升息3碼，一度衝上40年高點的物價漲勢逐步緩和。但近期公布的數據顯示美國就業市場持續吃緊，民間消費暢旺，通膨降溫似乎遭遇瓶頸。聯準會偏好參考的1月個人消費支出（PCE）物價指數年增5.4%，比去年12月高0.1個百分點。

去年12月，市場預估聯準會升息循環頂點約在5.1%，自此不斷上修預測。鮑爾本週赴國會作證後，高盛集團（Goldman Sachs）將聯準會終端利率預測區間上修到5.5%至5.75%。

研究機構TS Lombard首席美國經濟學家布里茲（Steven Blitz）今天接受財經媒體CNBC訪問時說，聯準會要到經濟衰退、失業率攀升，才會停止升息。

布里茲說：「不是年中經濟衰退、終端利率停在5.5%，就是經濟動能充足、1月數據準確、聯準會不罷手。如果他們繼續升息，我猜聯邦資金利率要升到6.5%，情勢才會開始緩和並逆轉。」

聯準會制定的聯邦資金利率目標區間目前為4.5%至4.75%，處在2007年以來最高點。

布里茲斷言美國經濟會因聯準會持續升息而陷入衰退，失業率從1月創53年來新低的3.4%升到4.5%以上，甚至可能衝上5.5%。

他談到聯準會官員時說：「他們不知道利率頂點在哪，因為他們對通膨在無經濟衰退情境下會落在哪毫無概念。」

鮑爾曾坦言，通膨回歸聯準會目標之路將「顛簸不平」，經濟「軟著陸」難度愈來愈高。他今天在聯邦眾議院金融服務委員會聽證會說，未來一週將公布的2月官方就業與通膨報告對聯準會兩週後的利率決策深具影響，暗示投資人普遍預期的升息2碼未成定局。

他在與7日大致相同的開場證詞中加進「我強調尚未就此做出任何決定」，接著重申：「如果整體數據指向有必要加快緊縮，我們將準備加快升息步調。」（編輯：林憬屏）1120309

#聯準會
#鮑爾
#通膨
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