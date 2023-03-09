日本百年旅館浴池含菌超標 遭當地政府刑事告發

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本福岡縣老牌溫泉旅館「二日市溫泉 大丸別莊」的大浴池日前檢出超標逾千倍的退伍軍人菌，福岡縣政府為展現絕不姑息的態度，3月8日已向警方提出刑事告發並獲受理。

大丸別莊位於福岡縣筑紫野市，是據稱連昭和天皇都曾下榻的老牌旅館，但福岡縣政府日前發現館內大浴池一年竟只換兩次水，一度檢測出最高含量超標3700倍的退伍軍人菌。

日本時事通信社報導，依法每週至少須更換一次的浴池水，大丸別莊竟然一年只更換兩次，福岡縣政府基於旅館方面曾謊稱有依法換水，3月8日對營運法人「大丸別莊」及前社長山田真提出涉違公眾浴場法的刑事告發。福岡縣警方已在同日受理。

這次事件源於一名退伍軍人病發病患者曾到過大丸別莊等處，讓福岡縣政府在2022年8月進行水質調查，結果在大丸別莊浴池內檢出超標約兩倍的退伍軍人菌。

儘管館方向縣府表示有採取更換浴池水及加氯消毒等適當作為，沒想到2022年11月縣府「突擊檢查」時，竟檢出最高超標約3700倍的退伍軍人菌，館方當下才坦承一開始的報告內容不實。

日本放送協會（NHK）報導，福岡縣政府生活衛生課課長田村聰在記者會上說，不實陳述是非常嚴重的問題，不能因為現在有所改善而姑息，「就展現出行政單位嚴肅因應的態度來說，（刑事告發）具有重大意義」。

大丸別莊方面對此表示，當初陳述不實是事實，遭提出刑事告發也是必然結果，「我們會虛心接受任何應得的處分」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120309