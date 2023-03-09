「土耳其甘地」成艾爾段強敵 曾步行450公里抗議司法

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有「土耳其甘地」之稱的在野黨黨魁基里達歐魯（圖）將出戰現任總統艾爾段。（圖取自facebook.com/K.Kilicdaroglu）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡9日專電）土耳其在野黨黨魁基里達歐魯將出戰叱吒政壇多年的艾爾段，角逐總統大位。因外型相似及謙遜形象而有土耳其甘地之稱的他，曾有一路從安卡拉步行至伊斯坦堡的壯舉，以25天的長征抗議司法不公。

土耳其將於5月舉行總統及國會選舉，在野陣營的候選人一度難產，直到近日才終於談妥由共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）參選。身高近2公尺的艾爾段以暴躁脾氣聞名，瘦小的基里達歐魯冷靜自持，無論個性及外型，兩人可說是在光譜的兩端。

基里達歐魯出生於庫德族佔多數的東部頓哲里省（Tunceli）。父親是位公務員，家中7個孩子中，他排行老4，也是唯一讀大學的孩子。

取得經濟及金融學學位後，基里達歐魯第一份工作是擔任土耳其財政部顧問，接著他扶搖直上，並於1992年出掌社會保險機構。兩年後，一份金融雜誌將他選為「年度官員」。

基里達歐魯以誠實可靠、打貪鬥士著稱。一名CHP成員告訴「德國之聲」（DW），「在滿是官方文件的房間裡，基里達歐魯可以迅速發現任何違規及貪腐的行為」。

他1999年退休後轉戰政壇，並於2002年大選選上國會議員，當時艾爾段率領正義發展黨（AKP）取得壓倒性勝利。2009年，基里達歐魯競選伊斯坦堡市長敗北，輸給AKP候選人。而艾爾段曾11次參選，屢戰屢勝。

2017年，為了抗議政府逮捕黨內國會議員及一名記者，基里達歐魯展開歷時25天、約450公里的「長征」，一路從安卡拉步行至伊斯坦堡，再次打響他在政壇的名號。

雖然曾有如此狂舉，基里達歐魯以冷靜形象為眾人所知，更因為外表及謙遜的風格與印度民權領袖聖雄甘地（Mahatma Gandhi）相似，而有「土耳其甘地」之稱。

基里達歐魯曾於受訪時說自己從不生氣，妻子則形容他很冷靜，「有點太冷靜了…從不提高嗓門…他這麼安靜的狀況有時真的讓我抓狂」。

據報導，「土耳其甘地」受到的人身攻擊超過當地其他政治人物，2019年甚至有人企圖在安卡拉對他下狠手。

一名CHP成員對德國之聲還原當時的情形：「我們在他的門外等著。他出來了。臉上有瘀傷。他看起來一點也沒有不高興。他邀請我們去他的辦公室，並請我們喝茶，告訴我們不要把事情誇大。我們比他更怒、更憤慨。但他完全保持冷靜，好像我們才是當事人，不是他」。

如今土耳其甘地對上強勢執政、坐擁媒體資源的艾爾段，究竟有多少勝算？中東研究所（Middle East Institute）學者托爾（Gonul Tol）對美國有線電視新聞網（CNN）表示，基里達歐魯及他提名的兩位副總統人選是土耳其最受歡迎的3位領導人物，「如果他們打團體戰，一定會擴大在野陣營的吸引力」。

接下來的3個月將決定土耳其的未來走向。安卡拉研究機構MetroPOLL創辦人森佳爾（Ozer Sencar）告訴CNN，雖然許多批評人士預計地震會影響艾爾段的連任機會，但民調顯示政府不太可能如在野陣營所預期那般大幅流失選票。

他指出，地震發生後，艾爾段的支持率只下降1個百分點，而基里達歐魯的支持率跌了5個百分點。「這些數據都顯示，政府及艾爾段因地震而遭受的損失是可以補救的」。

伊斯坦堡科曲大學（Koc University）政治學教授索默（Murat Somer）預料5月將迎來一場激烈的選戰，「這將是民主與獨裁之間的公投，而不是兩位候選人間的選舉」。（編輯：周永捷）1120309