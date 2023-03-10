三菱發表經營計畫 2035年達成百分百銷售電動車

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本三菱汽車今天發表經營計畫，未來5年將推出16款新車，目標2035年讓混合動力車和電動車（EV）占據所有新車銷售量，強化電氣化策略以保持在關鍵市場的競爭力。

三菱汽車公司（Mitsubishi Motors Corp）也是法國雷諾汽車公司（Renault SA）、日本日產汽車公司（Nissan Motor Co.）的結盟夥伴。

路透社報導，以Outlander休旅多功能車聞名的三菱汽車堅持先前的目標，就是到2030財政年度，三菱新車銷售量將有一半是電動車。三菱汽車今天更進一步承諾，2035財政年度的新車銷售量將提升到百分之百的電動車。

三菱汽車將插電式混合動力車（PHEV）、混合動力車（HV）和純電動車（BEV）都歸類電動車。三菱公司估計，2021財政年度的電動車銷量占新車總銷量的7%左右。

三菱汽車執行長加藤隆雄說：「在我們現有的車型中，我們將擴大旗艦車種PHEV Outlander的銷售地理區域，並擴大銷售去年重新推出的Minicab-MiEV輕型商用電動車。」

三菱在2023到2025財政年度經營計畫中說，在三菱計劃推出的16款新車中，有一款將是與雷諾汽車聯手推出的純電動車，另一款將是攜手日產汽車的車型。

三菱汽車說，其他14款新車中，有7款將是純內燃機動力車型，5款是混合動力車，其餘兩款將是純電動車。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120310