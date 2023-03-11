拜登推翻川普空軍一號設計 沿用傳統藍白配色

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國空軍今天公布總統座機空軍一號（Air Force One）新塗裝方案，換掉前總統川普的紅白藍三色方案。

法新社報導，美國總統拜登決定讓還未交機的空軍一號沿用傳統的藍白兩色塗裝，維持可追溯至60年前甘迺迪時代的設計。

2021年1月卸任的川普於任內提出要求，希望空軍一號換為紅白藍的三色設計，並在橢圓形辦公室（Oval Office）的咖啡桌上留下了一艘新塗裝的飛機模型。

川普的新設計在機身中央有一條深紅色條紋，機腹則為深藍色。

不過，這種新塗裝對工程師構成挑戰。美國空軍昨天在聲明中說，紅白藍塗裝可能會導致延遲交付，還必須測試解決機腹塗成深藍色造成的「額外溫度上升」。

聲明稱，新的空軍一號塗裝很接近原本的設計，但淺藍色部分將換成「更現代化的色調」，而非目前的「知更鳥蛋藍」，而且機身將不會使用拋光的金屬，「因為現代商務客機使用的外層合金不允許拋光」。

新一批空軍一號預定於2027和2028年交付，因此2024年總統大選的優勝者將成為第一位搭乘新飛機升空的美國總統。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120311