日女荷麗節驚魂 印度警方迅速逮捕數嫌

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（中央社記者林行健新德里12日專電）一名日本女子日前到印度體驗馳名的荷麗節，不料過程中數名印度男子High過頭，讓她飽受驚嚇。德里婦女委員會嚴厲譴責，警方也迅速逮捕3名印度籍男子。

荷麗節又稱色彩節，是印度教曆法一年最後一個月的望日，也是僅次於排燈節的宗教節日，今年換算陽曆在3月8日。在這一天，民眾相互潑灑彩粉或噴水，迎接春天到來。

一名自稱來自大阪、現年22歲的日本女子，9日在推特貼出一段影片，可以看到她在荷麗節慶典中被名印度男子包圍，在她身上強行抹粉、砸蛋及噴水，飽受驚嚇。

她同日刪除影片，表示無意破壞荷麗節的形象，向遭影片冒犯的人致歉；11日再發文強調她深愛印度的一切，印度與日本永遠是朋友。

事件發生在德里的一個熱鬧地區，德里警方已逮捕3名涉案男子進行調查，其中包括一名青少年；德里婦女委員會主席馬里瓦（Swati Maliwal）形容事件為「性騷擾」，譴責涉案男子的行為「可恥」，要求警方嚴辦。

去年11月，一名韓國女網紅在孟買街頭直播時，突遭當地男子企圖強吻及拉上摩托車，事件讓印度民眾相當激憤，涉案男子也立即被警方逮捕。

旅印度多年的台灣人、「行家帶你遊印度」部落格作者洪沛妤向中央社表示，絕大部分的印度人相當善良，外國女性若遭侵犯，多半是到了風險較高的場所或場合。

洪沛妤建議，在印度穿著宜保守，出遊宜結伴，在宗教聖地要提防有人假借祈福進行詐欺，「台灣人不善於拒絕，遇人搭話不好意思不理，但在印度遇到不喜歡的人事物，直接拒絕不理會即可。」（編輯：韋樞）1120312