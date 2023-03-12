更多編輯台推薦新聞：
日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘
國際

日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

BBC將主持人停職掀波瀾 英財相籲恢復民眾信任感

2023/3/12 22:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）主持人林納克因批評英國政府的非法移民政策而被停職，引發軒然大波，現任BBC總裁拒絕下台，財政大臣韓特今天則表示，必須恢復民眾對BBC的信任。

林納克（Gary Lineker）在英國廣播公司主持「本日賽事」（Match of the Day）節目，介紹英格蘭足球超級聯賽（Premier League）焦點。他日前在社群網站指控現任首相蘇納克（Rishi Sunak）打擊非法移民的政策與納粹時代沒兩樣後，遭BBC強迫交出主持棒。

BBC在10日表示，林納克違反了中立原則，公司將先針對林納克社群網站的使用習慣與他尋求「一致且清楚的立場」之後，才會讓他重回螢光幕前。

法新社報導，BBC前總裁戴克（Greg Dyke）昨天示警，「感覺上BBC似乎屈服於政府壓力」，使得有關BBC中立性的爭執深化。

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）今天告訴天空新聞網（Sky News），他「極度」不同意林納克的說法，但停職是BBC及其總裁戴維（Tim Davie）的決定。

韓特表示，BBC「之所以是我們如此珍惜的偉大國家機構，就是因為它重視中立」，「我們必須確保此事的結果是，民眾恢復對BBC中立性的信任」。

批評林納克的人指出，公眾出資的BBC卻允許他運用這個平台來影響有爭議的政治議題。

但支持者反控BBC深受執政保守黨（Conservative Party）影響，並指出BBC現任主席夏普（Richard Sharp）在申請現職時，曾為時任首相強生（Boris Johnson）促成一項貸款擔保。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120312

#BBC
#林納克
#韓特
BBC
前國腳批難民政策節目遭BBC撤 蘇納克出面緩頰英資肯亞茶園遭控性虐女工 2英國企業喊查
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族