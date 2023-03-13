傳習近平下週就將訪問俄羅斯 與蒲亭會面

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圖為俄羅斯總統蒲亭（左）和中國國家主席習近平（右）去年9月在上海合作組織峰會交談。（Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via 路透社）

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（中央社北京13日綜合外電報導）路透社獨家報導，據熟知內情的消息人士表示，中國國家主席習近平計劃下週就跟俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，比先前預期的時間來得早。

俄羅斯塔斯社（Tass）1月30日報導，蒲亭已邀請習近平在今年春天訪問俄國。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）上月則報導，習近平可能於4月或5月初訪問莫斯科。

對於習近平前往莫斯科的可能性，中國外交部未立即回覆置評請求；克里姆林宮拒絕評論。

路透社未能立即取得其他細節。

聽取此事簡報的消息人士因事涉敏感而拒絕具名。

中國在2022年2月與俄羅斯締結「無上限」的夥伴關係，幾週後，俄羅斯就全面入侵烏克蘭，而且中俄雙方仍持續重申彼此關係堅定。

中國已針對俄烏戰事提出和平計畫，但因為中國在外交上支持俄羅斯，其促和努力遭到西方國家懷疑。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120313