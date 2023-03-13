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烏軍俄傭兵激戰爭奪巴赫姆特市中心 俄南又遭彈襲

2023/3/13 18:54
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（中央社基輔/貝爾哥羅德13日綜合外電報導）根據俄羅斯與烏克蘭部隊的說法，雙方為爭奪烏克蘭東部巴赫姆特市中心爆發激烈戰鬥。另外，俄羅斯南部貝爾哥羅德州又遭飛彈攻擊，俄軍予以擊落後，至少1人受傷。

法新社報導，工業城市巴赫姆特（Bakhmut）是近幾個月俄烏戰鬥的核心區域，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）宣稱正帶領俄方攻占此地。

烏克蘭軍方在今天上午的簡報中表示，「瓦格納攻擊部隊正從數個方向挺進，試圖突破我軍防守陣地，攻向市中心」，「我方守軍在激戰時，造成敵人重大損失」。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也承認，他的部隊試圖奪下市中心時，遭遇頑強抵抗。

他在社群媒體上發文稱：「巴赫姆特的狀況很艱難、非常艱難。敵人寸土必爭。…我們愈逼近市中心，戰鬥就愈艱難，砲火就愈猛烈…烏克蘭無盡投入後備部隊。」

另一方面，俄羅斯南部毗鄰烏克蘭的貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，俄軍今天在州內及其行政中心貝爾哥羅德市上空擊落4枚飛彈後，已知至少有1人受傷。

葛拉特卡夫在通訊應用程式（App）Telegram寫道，「目前已知有1人受傷」，「飛彈殘骸也使兩棟住宅受損」。

葛拉特卡夫並未點名是誰發射飛彈，但過去他曾指控鄰國的烏軍發動類似攻擊。

貝爾哥羅德州與烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）接壤，自一年前俄羅斯開始全面入侵烏克蘭以來，貝爾哥羅德州曾多次遭到砲火襲擊。

烏克蘭方面，對於向俄羅斯境內和俄國所控制的烏克蘭領土的襲擊行動，幾乎從未公開聲稱負責。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120313

#葛拉特卡夫
#烏克蘭
#巴赫姆特
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