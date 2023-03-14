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美韓「自由護盾」軍演第2天 傳北韓再射彈道飛彈

2023/3/14 08:30（3/14 09:02 更新）
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南韓與美國正在進行為期11天的「自由護盾」聯合軍演，傳北韓14日自東岸朝日本海發射一枚彈道飛彈。（韓聯社）
南韓與美國正在進行為期11天的「自由護盾」聯合軍演，傳北韓14日自東岸朝日本海發射一枚彈道飛彈。（韓聯社）
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（中央社首爾14日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今天自東岸朝日本海發射一枚彈道飛彈，當局正在分析飛彈類型和射程等相關細節。這是北韓兩天來第2次試射飛彈。

綜合路透社與法新社報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）在聲明中說，北韓向日本海方向發射一枚不明彈道飛彈。

根據報導，日本首相岸田文雄表示，日本正在蒐集與飛彈有關的資訊，但目前尚未證實境內有任何相關損失。

與此同時，南韓與美國正在進行為期11天的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演，這是兩國自2017年來最大規模的聯合軍事演習，以面對北韓日益成長的威脅。

北韓中央通信社（KCNA）日前報導聲稱，東部新浦港（Sinpo）外海一艘潛艦12日凌晨試射2枚巡弋飛彈，飛彈以8字型軌跡飛行達1500公里，花費2小時6分鐘，成功命中目標物。南韓對北韓公開數據持保留態度，表示「和軍方掌握資訊有差異」，正在仔細研究北韓是否發表不實資訊或對數據灌水。

北韓中央通信社11日指出，北韓領導人金正恩在主持勞動黨會議時決定採取「重要且實際的」戰爭嚇阻措施，並表示「美國與南韓的戰爭挑釁已觸及紅線」。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120314

#北韓
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#岸田文雄
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