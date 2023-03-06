因應北韓核武威脅 美派B-52轟炸機與南韓聯合操演[影]

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影片來源：국방부 - ROK Ministry of National Defense

（中央社首爾6日綜合外電報導）南韓國防部說，美國今天出動一架B-52轟炸機與盟邦南韓進行聯合操演，以展現對抗北韓核武和飛彈威脅的力量。B-52轟炸機能夠攜帶核武。

路透社報導，美國與南韓本月稍後將展開大規模聯合軍演，包括兩棲登陸演習。北韓一向呼籲取消這些聯合軍演，並將其稱為入侵的前奏。

這些軍演過去引發平壤的強烈反應，包括飛彈試射和核武威脅。北韓外交部昨天再要求立即停止美韓聯合軍事演習，稱這些軍演正加劇緊張局勢。

由於朝鮮半島非核化談判陷入僵局，北韓去年發射飛彈次數創下新高。隨著南韓解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，美韓逐漸恢復大規模軍演。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120306