更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽鄭宗哲安打追回1分 台灣2比11落後巴拿馬
首頁 / 國際

因應北韓核武威脅 美派B-52轟炸機與南韓聯合操演[影]

2023/3/6 19:02（3/6 19:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：국방부 - ROK Ministry of National Defense

（中央社首爾6日綜合外電報導）南韓國防部說，美國今天出動一架B-52轟炸機與盟邦南韓進行聯合操演，以展現對抗北韓核武和飛彈威脅的力量。B-52轟炸機能夠攜帶核武。

路透社報導，美國與南韓本月稍後將展開大規模聯合軍演，包括兩棲登陸演習。北韓一向呼籲取消這些聯合軍演，並將其稱為入侵的前奏。

這些軍演過去引發平壤的強烈反應，包括飛彈試射和核武威脅。北韓外交部昨天再要求立即停止美韓聯合軍事演習，稱這些軍演正加劇緊張局勢。

由於朝鮮半島非核化談判陷入僵局，北韓去年發射飛彈次數創下新高。隨著南韓解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，美韓逐漸恢復大規模軍演。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120306

南韓國防部說，美國6日出動一架B-52轟炸機與盟邦南韓進行聯合操演。（圖取自facebook.com/MNDKOR）
南韓國防部說，美國6日出動一架B-52轟炸機與盟邦南韓進行聯合操演。（圖取自facebook.com/MNDKOR）
#南韓
#北韓
#B-52
延伸閱讀
美軍電偵機抵日 研判警戒北韓或參與聯合訓練韓美3/13舉行自由護盾聯合軍演 北韓恐反彈挑釁北韓呼籲聯合國 敦促美國南韓停止軍演
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族