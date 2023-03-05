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北韓呼籲聯合國 敦促美國南韓停止軍演

2023/3/5 14:35（3/5 14:41 更新）
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圖為美國與南韓的空軍2月19日實施聯合軍演，反制北韓試射洲際彈道飛彈。（圖取自facebook.com/jcspao）
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（中央社首爾5日綜合外電報導）北韓國營媒體今天報導，北韓外交部呼籲聯合國，要求首爾和華盛頓立即停止聯合軍事演習。

法新社報導，北韓外交部副部長金善慶（Kim Son Gyong）在官方中央通信社發布的聲明中說，美韓的演習和措辭已將緊張局勢推至「極其危險的程度」。

他說：「聯合國和國際社會有必要強烈敦促美國和南韓立即停止挑釁言論和聯合軍事演習。」

首爾和華府3日宣布，3月13日至23日舉行為期10多天的大規模軍事演習。

美國和南韓表示演習是防禦性質，平壤卻認為那是為入侵所做的演習。

金善慶警告說，美國和南韓「不負責任的行為」，只會使地區局勢「進入極其危急和無法控制的階段」。

北韓昨天譴責華府導致國際武器控管制度崩壞，並說平壤的核武是確保區域力量平衡「最可靠的方式」。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1120305

#金善慶
#聯合國
#美國
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