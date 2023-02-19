日美戰機轟炸機聯合訓練 反制北韓射飛彈

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本航空自衛隊戰機與美軍轟炸機等今天在日本海上空實施聯合演訓。北韓昨天試射洲際彈道飛彈（ICBM）級飛彈，美日今天這項聯合演訓被視為是對北韓射飛彈的反制措施。

日本放送協會（NHK）報導，參與這項日美聯合演訓的是日本航空自衛隊3架F-15戰機以及美國空軍2架B-1轟炸機及4架F-16戰機。

日本防衛省宣布，今天下午，日美戰機、轟炸機在日本海上空組成編隊進行聯合飛行等戰術訓練。

日本防衛省表示，環繞日本的安全保障環境趨於嚴峻之際，藉由日美聯合演訓確認美日的臨機反應態勢，同時也能更進一步強化美日同盟的嚇阻力及因應能力。

北韓昨天發射洲際彈道飛彈（ICBM）級的飛彈，落在日本北海道西方、日本的專屬經濟區（EEZ）。

日本富士新聞網報導，北韓今天表示，北韓在18日的「突發試射演習」中測試了一枚火星-15（Hwasong-15）洲際彈道飛彈，證明北韓已準備好對敵對勢力進行「機動且強大的反擊」。（編輯：林憬屏）1120219

▼日本防衛省公布北韓飛彈畫面。