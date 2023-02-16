南韓對北韓更加強硬 國防白皮書以敵人相稱

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（中央社首爾16日綜合外電報導）南韓今天發表的國防白皮書稱呼北韓是「敵人」，這是6年來首次再度使用這個字眼，並指北韓武器級鈽元素的儲存量增加，顯示南韓對北韓立場已更加強硬。

法新社和路透社報導，南韓兩年發表一次的國防白皮書，令外界得以一窺北韓在行事隱秘下與日俱增的核武和飛彈數量以及傳統軍力。

這項2022年白皮書再次將北韓政權和軍方稱為「我們的敵人」，為2016年以來首次使用這個字眼，原因是北韓現正研發武器、對南韓進行網路和軍事挑釁，而且近來也將南韓稱為「敵人」。

白皮書中說：「由於北韓持續構成軍事威脅，不願放棄核武，因此身為主要行為方的北韓政權和軍隊就是我們的敵人。」

白皮書並指出，北韓為增加核武數量，不斷將反應爐的耗乏燃料加工，以致目前擁有大約70公斤武器級鈽元素，較先前白皮書估計的50公斤增加。

自1950－1953年韓戰以停戰協定而非和平條約結束至今，嚴格說來，兩韓仍處於交戰狀態。同時在2019年的罕見外交努力落空後，隨著北韓領導人金正恩加緊發展軍力，兩韓之間的談判陷入停頓。

金正恩去年宣告，北韓作為核武國家的地位「不可逆轉」，且幾乎每月都進行無視於制裁的武器試驗，包括發射其最先進的洲際彈道飛彈。

相應之下，南韓保守派新任政府加強與主要安全盟邦美國聯合軍演，並在最新版國防白皮書中將北韓稱為「敵人」。

分析家指出，這說明了兩韓關係現狀是「充滿對抗」。首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-jin）說：「這甚至讓人產生重回冷戰時期的印象。」

脫北者出身的首爾世界朝鮮問題研究所（World Institute for North Korean Studies）所長安江日（An Chan-il）告訴記者，南韓此舉理所當然，因為「北韓去年通過一項法律，載明北韓有權發動核武先制攻擊」。

安江日說：「南韓若是沒有任何回應並不妥當。」（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1120216