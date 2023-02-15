北韓閱兵出現新旗幟 疑設新洲際彈道飛彈單位

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（中央社首爾15日綜合外電報導）北韓國營媒體的影片顯示，平壤當局可能已經建置一個操作最新洲際彈道飛彈（ICBM）的軍事單位，配合其近來的兵力重整計畫。

路透社報導，北韓上週夜間舉行建軍75週年閱兵式，當中展示了多枚洲際彈道飛彈，這些彈道飛彈大到威力可能足以打擊幾乎世界任何角落。

若干分析家表示，這些飛彈包括在箱型發射器內的最新固體燃料洲際彈道飛彈原型或模型。

路透社今天看到北韓國營媒體2月9日播放的影片，最新洲際彈道飛彈發射器上覆蓋了一面之前未看過的旗幟，顯示北韓軍方可能已經設置另外一個軍事單位，操作洲際彈道飛彈。

南韓智庫「韓國統一研究院」（Korea Institute for National Unification）分析家趙韓範（Cho Han-bum，音譯）指出，這面旗幟「基本上證實了新的洲際彈道飛彈單位」，恐暗示北韓即將進行固態燃料武器測試。

北韓不少特殊軍事單位都有屬於自己的旗幟。這些洲際彈道飛彈過去在閱兵式時都覆以北韓國旗，或者未覆蓋任何旗幟。

當北韓領導人金正恩及其家人步入閱兵會場時，這幅紅色和金黃色共舞的旗幟和其他軍事旗幟一起展示。新旗幟上頭還有直上雲霄的黑色飛彈。

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閱兵式上還可以看到另一面旗幟，似乎是巨型的火星-17（Hwasong-17）洲際彈道飛彈，這款飛彈最有可能可以打擊到美國本土。上頭標註的數字2022.11，可能是指北韓在去年11月成功試射火星-17型洲際彈道飛彈，這是北韓自2017年以來首度恢復試射洲際彈道飛彈。

北韓國營媒體本週報導人民軍整軍和重新設計旗幟的消息，並表示這些行動符合平壤當局推動建立強大軍隊的目標。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120215