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金正恩愛女金朱愛首登北韓郵票 再掀接班人熱議

2023/2/15 13:17
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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓聯社報導，北韓14日公開的新版郵票圖稿中，首度出現北韓領袖金正恩愛女金朱愛，令外界猜想朝鮮當局是否為培養接班人預做準備，但觀察人士認為任命接班人還為時過早。

朝鮮郵票社（North Korea Stamp Corp）網站14日公布最新郵票圖稿，郵票上印著金正恩與金朱愛（譯音）去年11月參與火星-17型（Hwasong-17）洲際彈道飛彈試射的照片，新版郵票預計17日發行。

這是金朱愛自去年第一次公開亮相以來，北韓首度發行以金正恩次女金朱愛為主角的郵票圖稿。

新版8枚郵票中，有5枚印有金朱愛公開露面的照片，包括她和金正恩牽手走在飛彈的機動發射器前，以及兩人和軍隊的合影。

據信年約10歲的金朱愛上週和金正恩一起參加北韓建軍75週年閱兵式，令外界猜測她有可能被培養為金正恩的接班人。

北韓官媒最近也開始在報導中稱呼金朱愛為金正恩「尊敬的千金」，而非「心愛的」或「最心愛的」千金，可能表明她的形象已進一步提升。

觀察人士表示，要判斷金朱愛是否被任命為接班人還為時過早，但北韓當局似乎正在展現金主愛作為金氏王朝「白頭山血統」後裔的正統性。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120215

#金朱愛
#金正恩
#北韓
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