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金正恩愛女出席軍方重要儀式 引外界關注

2023/2/9 23:00（2/10 08:33 更新）
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北韓8日舉行建軍75週年閱兵式，北韓領袖金正恩（前右）偕同夫人李雪主（前左）與女兒金朱愛（前中）出席，還與軍隊指揮官同席飲宴。（北韓中央通信社 via 路透社）
北韓8日舉行建軍75週年閱兵式，北韓領袖金正恩（前右）偕同夫人李雪主（前左）與女兒金朱愛（前中）出席，還與軍隊指揮官同席飲宴。（北韓中央通信社 via 路透社）
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（中央社首爾9日綜合外電報導）北韓8日舉行建軍75週年閱兵式，北韓領袖金正恩偕同夫人李雪主與女兒金朱愛（音譯）出席，3人一起觀看飛彈閱兵儀式，還與軍隊指揮官同席飲宴。

據北韓官媒報導，走在指揮官前頭，金朱愛與父母一起參加遊行，分享果汁飲料並互相耳語交談。

路透社報導，金朱愛的出現益發讓人猜測，她可能將在這個擁有核武的世襲獨裁國家擔任領導職務，甚至可能就是該國最高職位。

本月7日，在紀念陸軍建軍週年的豪華宴會中，李雪主和女兒也陪同金正恩一起出席。

首爾韓國外國語大學（Hankuk University of Foreign Studies）教授芮契（Mason Richey）分析，「就我們所知，這只是金正恩在寵愛他最喜歡的孩子，但她出現的次數越多，就越像是她正為接班做好充分準備，或至少提出這個可能性。」

芮契指出，金正恩此舉要傳達的更明確訊息是，該國的核武是為保護子孫後代，而金朱愛代表了北韓的後代，「這形同換個方式宣示，北韓不可能放棄核武。」

維也納反核武組織「公開核網路」（Open Nuclear Network）的北韓事務分析專家李敏英（Rachel Minyoung Lee）表示，現在斷定金朱愛正準備接班還為時尚早，但李敏英同意，她在軍事活動中現身，主要目的是強調北韓當局須為子孫後代的安全繼續發展武器。

李敏英認為，「北韓領導人可能必須說明，為什麼在經濟狀況不斷惡化之際，國家仍必須持續投資國防。沒有人比領導人的小女兒更適合傳達這個訊息了。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1120209

北韓領袖金正恩（左3）偕女兒金朱愛（左4）出席北韓建軍75週年閱兵式。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
北韓領袖金正恩（左3）偕女兒金朱愛（左4）出席北韓建軍75週年閱兵式。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
#金正恩
#金朱愛
#北韓
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