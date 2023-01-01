金正恩稱新年度倍增核彈量 展現對南韓高度敵意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北韓領袖金正恩在去年12月31日勞動黨大會中展現對南韓敵意，指示在新年度倍增核彈持有量，強調使用核武的意志。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）北韓領袖金正恩在12月31日勞動黨大會中展現對南韓敵意，指示在新年度倍增核彈持有量，強調使用核武的意志。南韓媒體分析，這番談話顯示北韓完全無意重返談判桌。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩昨天在勞動黨大會中將南韓稱為「無庸置疑的敵人」，主張當前情況凸顯大量生產戰術核武的重要性與必要性，要求倍增核彈持有量，表示若透過核武遏制戰爭的首要任務失敗，將堅決執行次要任務，還強調次要任務「不是防禦」，暗示採取核武攻擊的可能性。

南韓聯合新聞通訊社報導，北韓繼去年將有事時使用核武納入正式法規中，正逐漸降低使用核武的門檻，並採取實際行動，在2022年最後一天與2023年第一天接連發射3發及1發超大型火箭砲，並聲稱這種砲彈射程覆蓋整個南韓，且可搭載戰術核武。

金正恩將當前朝鮮半島緊張局勢歸咎於南韓與美國「策動孤立、遏制北韓」，認為國際局勢已轉變為「新冷戰」狀態，表示將在敵對鬥爭的原則下加強武力，很有可能在新的一年發動各種戰略挑釁。

值得注意的是，已連續4年省略新年談話的金正恩，在相當於對未來一年展望的勞動黨全體會議報告中，完全沒提到與南韓或美國對話、協商的可能，南韓政府提出以非核化交換各種經濟民生支援的「大膽提案」，今年很有可能也不會得到北韓任何回應。

南韓總統尹錫悅今天發表新年賀詞，將重點放在國內勞動市場、教育及年金等3大改革上，完全未提及對北韓政策，表示將把外交重心放在經濟上，直接協助出口戰略。南韓總統辦公室官員表示，強調「自由、人權、法治」等普世價值的外交原則，也是對北韓傳達的訊息。（編輯：郭中翰）1120101