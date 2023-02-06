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北韓開城傳每天餓死數十人 金正恩兩度派人關切

2023/2/6 14:43
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）北韓罕見僅隔兩個月又將召開中央委員會全體會議，消息人士指出，可能因近期糧食問題嚴重，連「特別市」開城都傳出每天餓死數十人的消息。北韓領導人金正恩兩度派人前往關切並給予特別支援，但仍未能緩解當地狀況。

韓聯社今天引述消息人士說法報導，開城近期因糧食問題造成每天數十人餓死，也有不少人因生活困難輕生，金正恩在1月中旬及月底兩度派遣高層幹部前往關切，第一次先是指示開城糧食售價自2月起較一般官定價格減半，但仍不得民心，第二次進一步決定採取免費配給。

除此之外，北韓中央政府2月起指示各地方繳回部分配給糧食，可能是為補充開城免費配給措施的不足糧食量。北韓媒體也接連刊出「愛國美德捐獻運動」相關報導，以各省及中央機關幹部帶頭捐獻案例，呼籲農民捐獻糧食。

開城市是受北韓中央直接管理的「特別市」，在北韓又被稱為富人聚集的「富村」，但連這種地方都傳出饑荒問題，對北韓內部不啻為一大打擊。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，中央委員會政治局會議5日決定在2月下旬召開中央委員會全體會議，討論當前農業問題及農業發展目標。北韓通常一年召開一到兩次中央委員會全體會議，這次繼去年底後僅隔2個月再次召開全體會議，可以看出糧食問題相當嚴峻。

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根據南韓農村振興院去年12月發布報告，北韓2022年糧食生產量估為451萬公噸，較2021年的469萬公噸減少約3.8%；聯合國糧農組織（FAO）去年7月報告也將北韓列為需接受外部糧食援助的國家。

南韓統一部分析，金正恩自去年底下令推進統一管制穀物生產、流通的「新糧食政策」，才引發糧食調撥的嚴重問題。統一部也在今天記者會表示，將持續密切關注北韓內部糧食狀況及相關動向。（編輯：陳惠珍）1120206

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