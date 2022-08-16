研究：核戰所衍饑荒恐使50億人罹難

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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國一份研究顯示，若當代爆發一場全面性的核戰，恐導致50億人死亡，死於核塵埃遮蔽日光所引發饑荒的人數會遠多於核爆罹難人數。

俄烏戰爭升溫與台海情勢緊張，令世人再度生起核武大國間爆發核戰的隱憂；北韓領導人金正恩也在7月底時公開宣告，準備動用核嚇阻力量應對與美國發生的任何軍事衝突。

美國羅格斯大學（Rutgers University）的科學家標出6種核戰場景，包括5場規模由小到大的印度、巴基斯坦核戰，以及最嚴重的牽涉美、俄、中、英、法五大核強權間的全面核戰，認為核五強的核戰恐消滅地球一半以上人口。相關研究已刊於「自然食物」（Nature Food）期刊。

研究人員將核爆產生的烈焰、核塵埃進入大氣層當量等指標，以氣候、農作和漁業模型來推估計6種不同程度核戰產生的影響，預測戰後各國在儲存食物耗盡後可取得的食物。

● 核戰規模由小到大 死亡從2億到50億不等

研究發現只要超過500萬噸核塵埃進入大氣層就會導致大規模糧荒，像印巴這種地區性核戰，輕則2億多人死難，重則能超過20億人死亡，而像美俄這種等級的核戰死亡人數可能超過50億人。

研究人員的設定是，印巴2008年爆發核戰會產生500萬噸核塵埃，但到2025年爆發時，會產生1600萬到4700萬噸，而核五強間的核戰則可能產生1.5億噸。

以500萬噸核塵埃的核戰規模看，直接死亡人數為2700萬人，2.5億人隔年無法取得糧食；規模達4700萬噸時，直接死亡人數為1.64億人，約25億人隔年沒有糧食。規模達1.5億噸時，直接死亡人數達3.6億人，超過50億人隔年沒有糧食。

研究發現，最輕的印巴核戰情景，全球的平均卡路里生產（農作、畜水產等）會在戰後5年內減少7%，若是美俄等級的核戰，全球平均卡路里生產在戰後3到4年會減少達90%。

研究指出，核武衝突組合不限印巴與核五強，北韓、以色列等也能產生差不多程度的氣候衝擊，儘管動用的核武越少產生的衝擊也越低，但只要爆發核戰，局面就很容易失控。

● 核子冬天之下 澳洲成少數淨土

受核戰衝擊最劇烈者為中高緯度國家，因為它們能供農作生長的季節本就較短，戰後核子冬天的氣溫會比熱帶地區更低。

其中一個受衝擊最小的主要國家為澳洲。除地理位置遠離幾個核戰場景，澳洲主食的小麥也有望挺過相對較不嚴重的核子冬天。在研究團隊分析影響所及的地圖上，世界大部分地區都已因饑荒被標註為紅色時，只有澳洲仍維持碩果僅存的綠色。

研究的共同作者、羅格斯大學環境科學系氣候科學教授羅柏克（Alan Robock）說：「數據告訴我們一件事，就是我們永遠都務必要防止核戰發生。」

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美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）食品安全專家芮伊（Deepak Ray）未參與羅格斯大學的研究。他表示這份科研有助了解區域性核戰對全球食物的衝擊，但還需有更多工作才能精確模擬世界各地農作生產方式的複雜組合。

芮伊指出，例如羅格斯大學的研究雖納入各國農產量數據，但實際情況要微妙得多，像不同穀物在一個國家的不同地區間種植，使用目的就差別很大，未必都能視為糧食。（譯者：陳亦偉）1110816